Alle alarmbellen van het coronadashboard zijn nu aan het rinkelen

LIVE | ‘Vertrouwen in corona-aan­pak overheid naar dieptepunt’, Duitsland scherpt coronare­gels aan

18:43 Het vertrouwen in de overheidsaanpak van het coronavirus is flink gedaald. Amper de helft van de Nederlanders denkt de verscherpte maatregelen voldoende zijn om het virus in zijn opmars te stuiten, zo blijkt uit onderzoek van EenVandaag. De maatregelen die vanaf nu gelden, komen grotendeels overeen met het advies van het Outbreak Management Team (OMT). De experts uit die groep adviseerden echter ook nog enkele maatregelen, die vooralsnog niet worden doorgevoerd. Een avond- en nachtklok is er één van. Lees in dit liveblog alles over het coronavirus. Ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.