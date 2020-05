Alle 600 medewerkers van slachthuis Groenlo gedwongen twee weken in thuisquarantaine

Alle 600 medewerkers van slachthuis Vion in Groenlo moeten de komende 14 dagen in thuisquarantaine. Hen is bovendien verboden naar het werk komen. Dat heeft voorzitter Ton Heerts van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland besloten.

Hij deed dat onder meer op advies van de GGD. De veiligheidsregio noemt het ‘een preventieve maatregel die is genomen om de besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen’.

Lees ook Slachterij Vion in Groenlo per direct dicht: bijna kwart personeel heeft corona Lees meer

Het slachthuis heeft de opdracht gekregen om maatregelen te treffen die de medewerkers moet verhinderen op het fabrieksterrein te komen. Dat is verboden gebied. De medewerkers krijgen allemaal persoonlijk een brief waarin de maatregelen staan uitgelegd.

‘Veenbrand’

De slachterij van Vion in Groenlo werd gisteren al preventief gesloten toen bleek dat van de 212 geteste medewerkers er 45 besmet waren. Het betreft vooral arbeidsmigranten. ‘Dit is bij uitstek een veenbrand waar het RIVM afgelopen week op doelde. Die moet gestopt worden’, aldus Heerts.

Intussen gaat het testen van de overige medewerkers van Vion door. Vrijdag worden er nog eens 250 getest. Dat gebeurt overigens wel op het fabrieksterrein. Het is de enige uitzondering die nog wordt gemaakt, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

Voor positief geteste medewerkers geldt dat ook hun huisgenoten in quarantaine moeten.

Dierenartsen opgedragen werkzaamheden te staken

Deze week besloot de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit voorzorg dierenartsen die werkzaam waren in een slachthuis in Groenlo op te dragen hun werkzaamheden te staken. Zonder dierenartsen kan er niet geslacht worden. Om die reden ligt het hele bedrijf stil.

Zorgen over omstandigheden

Vakbond FNV maakt zich al langer zorgen over de omstandigheden waarin het personeel van slachthuizen werkt en ook woont. ,,Het gaat in veel gevallen om Roemeense arbeidsmigranten die in grote groepen bij elkaar wonen, hutjemutje”, zei bestuurder John Klijn eerder tegen deze site. ,,Daarna gaan ze samen in busjes naar het werk, en in het slachthuis zelf is het ook moeilijk om afstand te houden.”

Volgens de vakbond doet de sector te weinig om besmettingen te voorkomen. ,,Je kunt wel met een protocolletje wapperen, maar dat is te weinig. In Boxtel is er al een personeelslid aan corona overleden, en in het westen ligt er iemand in coma.”

De slachterij aan Den Sliem in Groenlo is onderdeel van de Vion Food Group die zeven vestigingen in Nederland heeft en tientallen in Duitsland.