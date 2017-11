Alice kan niet tegen straling: Het wordt steeds moeilijker, wifi is overal

Video,,Wilt u alstublieft uw smartphone in de vliegtuigstand zetten? Helemaal uit is natuurlijk ook goed.’’ Peter, de man van Alice Lentjes (62), vraagt het beleefd. Natuurlijk is zijn verzoek geen verrassing, want Alice lijdt aan Elektro Hyper Sensiviteit. Ze kan niet tegen elektromagnetische straling. Wifi is daarom ook uit den boze in huize Lentjes.

De woning van Peter en Alice Lentjes is stralingsarm. Voor sommige ramen hangt afschermvitrage, sommige muren zijn geschilderd met speciale koolstofverf die afschermt en in sommige muren zit, onder het stucwerk, een beschermende laag. Ze kan er klachtenvrij wonen.



,,De kwaliteit van mijn sociale leven is enorm naar beneden gegaan. Het wordt ook steeds moeilijker. Overal is draadloos internet aanwezig, het aantal zendmasten is gigantisch, alleen in Nederland al meer dan 40.000 masten. Door mijn ziekte ben ik vrienden kwijtgeraakt. Want ik kan er niet meer naartoe. En het is gewoon vervelend om elke keer te vragen de wifi uit te schakelen. Mijn werk moest ik ook al opzeggen.’’

Wat zijn uw klachten als u wordt blootgesteld aan elektromagnetische stralingsvelden?

,,Slapeloosheid, spierkrampen, oorsuizen, bloeddrukdaling, mist in het hoofd en vooral een dodelijke vermoeidheid.’’

Wat kunt u nog wel?

,,Gelukkig is er afschermkleding beschikbaar zodat ik wel gewoon een boodschap kan doen. Maar echt heel lang buiten zijn in stralingsrijke omgevingen lukt niet. Waar ik nog pijnloos van kan genieten zijn fiets- en wandeltochten in natuurgebieden. Als het maar ver van zendmasten is.’’



Worden uw klachten wel serieus genomen? EHS is geen erkende ziekte.

,,Dat is een probleem. Mijn omgeving weet wat de straling met mijn gezondheid doet. Maar ik moet het nog vaak uitleggen. Mensen kijken er vreemd tegenaan. Het is gewoon heel vervelend dat de overheid zegt: er is geen bewijs dat uw klachten te maken hebben met straling. Terwijl er wetenschappers zijn, niet de minste, die waarschuwen voor het bombardement aan draadloze velden en de gevolgen daarvan voor de gezondheid. In sommige landen als bijvoorbeeld Zweden is het wel een erkende ziekte. Daar wordt het serieus genomen.’’

Quote Het is gewoon heel vervelend dat de overheid zegt: er is geen bewijs dat uw klachten te maken hebben met straling Alice Lentjes

Het Gelre ziekenhuis in Zutphen is een van de weinige zorginstellingen die de ziekte serieus neemt. Voor u had dat ziekenhuis op nummer 1 mogen staan in de Ziekenhuis Top 100, die deze krant onlangs presenteerde?

,,Ja, want dat is volgens mijn informatie het enige ziekenhuis in Nederland dat ervoor zorgt dat patiënten met EHS stralingsvrij kunnen worden onderzocht. Je krijgt een soort van klamboe van twee bij twee bij twee meter over je heen die je afschermt van straling. Dat ziekenhuis houdt tenminste rekening met mensen die niet tegen straling kunnen.’’