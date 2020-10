Alian schrikt zich kapot als politie zijn grillroom binnenvalt: ‘Ik heb niks, alleen shoarma’

Horecabaas verkracht­te afwashulp tientallen keren: ‘Ziekelijk hoe dit pubermeis­je is gehersen­spoeld’

2 oktober Een 59-jarige man uit het Brabantse Kaatsheuvel is vandaag veroordeeld tot drie jaar cel, omdat hij een 40 jaar jonger meisje jarenlang seksueel misbruikte en meermalen verkrachtte. Het meisje werkte van 2014 tot 2017 als afwashulp in het restaurant in Lage Zwaluwe waar hij leidinggevende was.