Alex voelt zich fijn bij Kim: ‘Met eerdere bedpartners voelde ik me onzeker over mijn lijf’

School neemt afstand van vragen uit ‘haatzaai­en­de’ schrijfop­dracht over islam

21 november Een middelbare school in Leiden ligt op sociale media onder vuur door een schrijfopdracht waarin moslims op een hoop lijken te worden gegooid met aanslagplegers. De directeur van het Visser 't Hooft Lyceum distantieert zich in een verklaring op de website van de school van ‘enkele vragen’ in de bewuste opdracht. Die werd afgelopen week tijdens een godsdienstles gegeven, naar verluidt door een leraar.