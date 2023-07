Albert Heijn stopt verkoop messen: ‘Willen niet bijdragen aan toenemende agressie’

Met de stap sluit de grootgrutter uit Zaandam aan bij een groeiend leger aan ketens die geen messen meer willen verkopen. Andere bedrijven, zoals Hema en Action, zijn gestopt met de verkoop aan jongeren. Het bezit en gebruik van steekwapens is onder tieners al jaren aan een opmars bezig. De politie hield jongeren verantwoordelijk voor ongeveer zeventig steekincidenten in 2022, het hoogste aantal in de afgelopen jaren. Tien personen kwamen om het leven door die incidenten, meer dan in 2020 en 2021 samen.

Pleitbezorger

Albert Heijn verkoopt niet alleen messen, het had in het verleden ook regelmatig spaaracties voor keukenmessen en aanverwante artikelen. Toeval of niet: Jan Hamming is de burgemeester van de gemeente waar Albert Heijn zijn hoofdkantoor heeft (Zaanstad). Hij is al jaren warm pleitbezorger van een verkoopstop voor messen. Hij stelde in 2020 dat een rechtstreeks verband zichtbaar is tussen het gemak waarmee jongeren een mes kunnen kopen en het aantal messen dat wijkagenten tijdens hun werk aantreffen.