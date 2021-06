Albert Heijn-cassiére (21) na 6 jaar ontslagen na ‘stelen’ flesje cola, rechter pakt supermarkt aan

Albert Heijn had een medewerker, die twee flesjes cola uit de winkel meenam zonder te betalen, niet mogen ontslaan. De kantonrechter in Amsterdam oordeelt dat de sanctie te zwaar is.

De 21-jarige caissière werkte al zes jaar voor de Albert Heijn in Amsterdam-West, maar werd op 16 november 2020 op staande voet ontslagen. Ze had de week daarvoor zonder af te rekenen twee flesjes cola meegenomen uit de winkel en deze opgedronken met een collega in de kantine.

De medewerker was het niet eens met haar ontslag en stapte naar de rechter. Volgens haar had ze van haar leidinggevende toestemming gekregen om gebruik te maken van haar ongebruikte maaltijdvergoeding. Ze zou wel vergeten zijn de flesjes op de juiste wijze af te boeken via de servicebalie.

Albert Heijn ontkende voor de rechter dat de medewerker toestemming had gekregen en recht had op een maaltijdvergoeding. Het supermarktconcern geeft aan de caissière ‘niet meer te kunnen vertrouwen’. Ook had ze beter moeten weten aangezien er vorig jaar een ‘cultuuromslag’ was doorgevoerd, omdat er door het personeel in het filiaal in Amsterdam te losjes met de regels werd omgegaan.

Laks, maar geen diefstal

De Amsterdamse kantonrechter is het daar echter niet mee eens. De caissière is ‘laks’ geweest met de regels, maar ‘het is niet aannemelijk dat er sprake is geweest van diefstal’. Dat zou blijken uit het feit dat zij de cola in alle openheid in de kantine had opgedronken, in het gezelschap van twee teamleiders.

Albert Heijn had volgens de rechter coulanter moeten zijn, juist vanwege de recente cultuuromslag. De werkgever had een overgangsperiode moeten instellen om medewerkers te waarschuwen, zonder dat dit direct tot sancties zou leiden. Ontslag op staande voet is volgens de rechter dan ook een veel te zware sanctie, ‘een waarschuwing had volstaan’.

Het supermarktconcern moet de medewerker daarom weer aannemen en haar zes maanden achterstallig salaris terugbetalen.