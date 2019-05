Albanees-Marokkaans wietnetwerk opgerold: 90 spookpanden, 15 verdachten

Tijdens een grote actie tegen hennepcriminaliteit in Sittard-Geleen zijn vandaag negentig zogenoemde spookpanden ontdekt en tien hennepkwekerijen ontmanteld. In de panden woonden steeds wisselende groepen Albanezen die beschikten over valse identiteitsbewijzen, met name valse Italiaanse of Griekse paspoorten. Het drugsnetwerk was ook actief in België en Duitsland.