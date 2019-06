Alarmlijn 112 niet bereikbaar in Zeeland: ‘Echt absurd. Dit moet niet kunnen gebeuren’

Update 19.19 uurDe alarmnummers 112 en 0900-8844 zijn in grote delen van het land, waaronder Zeeland, onbereikbaar door een grote storing. Vaste en mobiele telefonie van KPN liggen eruit. Rond 17.15 uur zijn alternatieve nummers voor de politie en brandweer in Zeeland opgezet. Ook zijn twee NL-alerts verstuurd, één daarvan vermeldde per ongeluk het telefoonnummer van De Telegraaf. Veel Zeeuwen zijn boos dat een storing zoveel effect kan hebben op de hulpdiensten.

Zeeuwen die de politie nodig hebben kunnen bellen naar 06-18162541 of 06-18162545. Voor de brandweer kan gebeld worden naar: 06-18162540. In noodgevallen is de ambulance in de regio Zeeland West-Brabant bereikbaar op 06-18638374 of 06-18162551.

De politie heeft ook een landelijk telefoonnummer geopend voor 112-meldingen: 088-6628240.

Politie Zeeland heeft agenten de straat opgestuurd en ook ambulances gaan de weg op. De brandweerkazernes worden door minimaal 1 persoon bezet. Hier kunnen zowel brandmeldingen als medische meldingen worden gedaan. In levensbedreigende situaties kunnen mensen zelf ook naar de EHBO-afdeling van een ziekenhuis gaan.

KPN weet nog niet hoelang het duurt om de grote telefoonstoring te verhelpen. ,,Een eindtijd kunnen we nog niet geven. We werken met man en macht aan een oplossing en we vinden het heel vervelend voor klanten”, laat de provider weten aan het AD.

‘Echt absurd’

Veel Zeeuwen laten op sociale media weten niet te kunnen bellen. KPN adviseert klanten om 4g uit te zetten, omdat 3g en 2g nog wel zouden werken. “Handig die noodnummers, vooral als je niet kan bellen", zegt Andrea Kleijwegt-Games op Facebook. “Kan niet bellen met vaste lijn (Tele2) en ook niet met mobiele telefoon, steeds bezettoon", schrijft Berlinde De Mey-Lammens.

Anderen vragen zich af waarom er geen back-up is in zulke gevallen. “Echt absurd. Dit moet niet kunnen gebeuren", schrijft Elly Wondergem. “Zeker nu met die hitte , zal er ook vaker de noodlijn gebeld worden voor bijvoorbeeld oudere mensen. Het zal net je dood kunnen zijn!” En Leo Rijkens vindt: “Ook wij zijn thuis niet bereikbaar, echt idioot dat er geen backup is voor 112. Je zal maar direct hulp nodig hebben.”

Grapperhaus: met man en macht aan gewerkt

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegt dat er bij KPN “met man en macht gewerkt” wordt aan een oplossing. Hij roept op zo nodig een van de alternatieve telefoonnummers te gebruiken of naar het dichtstbijzijnde politiebureau, brandweerkazerne of ziekenhuis te gaan. En “hou ook de nationale én regionale media in de gaten”. Veel meer kan de minister nu nog niet zeggen. Hij begrijpt “dat er veel vragen leven” en belooft, zodra hij meer informatie heeft, die snel te delen.

CDA en PvdA willen morgen opheldering van het kabinet over de storing bij KPN waardoor het alarmnummer 112 in grote delen van het land niet bereikbaar is. ‘Toch redelijk onbegrijpelijk dat #112 zó kwetsbaar lijkt’, schrijft CDA-Kamerlid Chris van Dam op Twitter.

Verkeerd nummer in NL-alert

De landelijke politie meldt dat ze groot aantal onnodige telefoontjes binnenkrijgen over de NL-alert. “Graag alleen bellen bij spoed!” In de NL-alert stond namelijk het telefoonnummer van de Telegraaf (06-13650952) vermeld. “De Telegraaf roept mensen op NIET het nummer 06-13650952 te gebruiken in noodsituaties, ook niet via WhatsApp”, aldus de krant.

Ook de Zeeuwse ziekenhuizen ZorgSaam en ADRZ zijn getroffen door de storing. ZorgSaam is bereikbaar via het alternatieve telefoonnummer 06-20110211. Het ADRZ is te bereiken via 06-405 949 85. “Dit telefoonnummer is ook via WhatsApp bereikbaar voor mensen die zelf een KPN-provider hebben en niet kunnen bellen”, aldus het ziekenhuis. De Kustwacht Nederland is te bereiken via WhatsApp: 06 13 88 67 27 en e-mail ccc@kustwacht.nl.

Landelijke storing

Het is onduidelijk hoe de storing is veroorzaakt. Meerdere gemeenten zijn landelijk uit de lucht, evenals het landelijke storingsnummer voor gas en elektriciteit. In geval van nood of bij een onveilige situatie op een snelweg kunnen mensen bellen met Rijkswaterstaat op telefoonnummer 0800-8002, laat de politie weten.

De Veiligheidsregio Zeeland heeft alarmcode GRIP2 afgekondigd ‘om gecoördineerd te werken aan een oplossing of alternatieven voor bereikbaarheid.’ Er wordt volop aan gewerkt, zo laat de politie weten. ,,Er wordt gewerkt aan een oplossing. We komen zo snel mogelijk met meer informatie’’, aldus de politie.

Bij een alarmcode GRIP2 heeft een incident een effect op een groot gebied. Er wordt een Regionaal Operationeel Team (ROT) ingesteld waarbij de Operationele Leider van één van de aanwezige hulpdiensten de leiding neemt over alle aanwezige disciplines.