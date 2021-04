Alarm om gevaarlijke Tesla-pil die in omloop is: ‘Groot risico op ziekenhuisopname’

Verdachte van steekpar­tij op kinder­feest­je zou ex zijn: ‘Hij viel haar wel vaker lastig’

13 april De steekpartij in het Gelderse Westervoort, waarbij drie mensen gewond raakten, houdt een dag later de gemoederen flink bezig. Het is nog onduidelijk wat er zondagmiddag precies gebeurde, maar een verjaardagsfeest van een kind nam een erg grillige wending.