Alarm in gevangenissen: berichtenservice van criminelen zo lek als een mandje

Het gevangeniswezen is in rep en roer: criminelen die vast zitten hebben vermoedelijk de kans om hun misdaadactiviteiten gewoon voort te zetten vanuit hun cel. Het berichtensysteem waarmee zij mailen met de buitenwereld, is zo lek als een mandje.

Dat heeft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) geconstateerd, nadat hier alarm over is geslagen. Vanaf vandaag is alle communicatie met deze vorm van berichten stilgelegd, voor alle gedetineerden in ons land. Het lek is een blamage voor het kabinet, dat juist zei te willen tegengaan dat criminelen hun carrière vanuit de cel voortzetten.

Momenteel kunnen bajesklanten communiceren via de berichtenservice eMates. Zij geven handgeschreven ‘mails’ aan bajesmedewerkers. Die scannen de berichten in en eMates zorgt vervolgens dat ze naar de ontvanger gaan. Die kunnen weer terugmailen, deze berichten print de gevangenis dan uit en geeft ze aan bajesklanten.

Bajesmedewerkers scannen wel constant de post van bijvoorbeeld gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), maar bij andere bajesklanten alleen ‘als daar aanleiding voor is’. Bovendien is er volgens het OM ‘geen zicht op het systeem’ en onbekend ‘of het voldoet aan de wettelijke eisen’ rond ‘de verwerking van persoonsgegevens’.

Zo is ook totaal onduidelijk wie er via eMates toegang krijgen tot de verstuurde berichten. Zo kan gevoelige informatie ‘weglekken’. Maar ook waar gedetineerden zich bevinden, waar concurrenten of vijanden vast zitten, of wat er allemaal aan informatie wordt gewisseld.

Minister Weerwind spreekt van ‘een grote hoeveelheid ongescreend digitaal berichtenverkeer met de buitenwereld’. Volgens het OM ‘een aanzienlijk risico op van voortgezet crimineel handelen binnen de penitentiaire inrichting’. Ofwel: bajesklanten kunnen hun handlangers aansturen. Volgens het OM is het al tegen ‘voorbeelden’ aangelopen in strafrechtelijke onderzoeken.

Het lijkt erop dat de lekkage een gevolg is van geblunder toen de overheid besloot met eMates in zee te gaan. Er zijn destijds geen ‘sluitende afspraken’ gemaakt met eMates over de mate van beveiliging of wie er bij berichten kan. ,,Daarom is besloten om door een onafhankelijke partij met spoed onderzoek naar deze aspecten te laten verrichten en hangende dat onderzoek het gebruik van de berichtenservice via eMates op te schorten”, aldus Weerwind in een brief aan de Tweede Kamer. Hij noemt de huidige situatie ‘onacceptabel’.

Nu de berichtenservice is stilgelegd kunnen gedetineerden overigens nog wel ‘reguliere post’ gebruiken, bellen of bezoek ontvangen.

