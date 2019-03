Al-Shabaab-lid opgepakt in Breda

Man eist compensa­tie na onterechte beschuldi­ging kinderpor­no waar vrouw bij staat

9:55 Het zal je maar gebeuren. Ineens staat de politie voor je deur met de mededeling dat je man verdacht wordt van het bezit van kinderporno. Of ze even zijn telefoon mogen bekijken. Terwijl de vrouw helemaal overstuur eist dat haar man meteen het huis verlaat, blijkt even later dat hij volkomen onschuldig is. Het overkwam een stel uit Utrecht eind vorig jaar. Het duo eist nu verontwaardigd excuses en een compensatie van de politie.