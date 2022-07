Al druk bij de waterpunten én langs de route Vierdaagse

Roze Woensdag

Op de dag van Wijchen, ook wel Roze Woensdag genoemd, trekken deelnemers naar het westen door het Land van Maas en Waal. Vanaf daar lopen de wandelaars door de groene polders en over het marktplein van Wijchen.



De start van de wandelvierdaagse is dit jaar met één dag uitgesteld vanwege de hoge temperaturen. ‘Er was geen ander besluit mogelijk', liet een teleurgestelde Sackers eerder weten. Tientallen deelnemers besloten daarop om dinsdagnacht alsnog te starten. ‘Het is geen Driedaagse'.



Dit jaar vindt de 104e editie van de Vierdaagse plaats. Het is voor het eerst in jaren dat het evenement niet is volgeboekt met deelnemers aan de wandeltocht .