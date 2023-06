Al dagen gevangen in onderzeeër: gebonk gehoord tijdens zoektocht

Het is snikheet vandaag, maar er hangt (eindelijk) onheil in de lucht

Op verschillende plekken in Nederland valt er zondag een buitje, voor het eerst in ruim een maand. Ook de rest van de week is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Veel verkoeling brengen de buien ons nog niet: de temperatuur blijft hoog voor de tijd van het jaar.