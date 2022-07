Al 65 jaar naar dezelfde camping: ‘Als je het naar je zin hebt, waarom zou je dan verkassen?’

Een zonnige dinsdag­​morgen op camping ’t Haasje in Oosterhout. Het is nog tamelijk vroeg. Toch is Henk van Helvoirt (81) al behoorlijk wat uurtjes in de weer. Vanaf het moment dat hij, zoals elke ochtend, om 05.00 uur is opgestaan heeft hij achtereenvolgens geschilderd, de heg gesnoeid en tenminste dertien campinggenoten ‘goeiemorgen!’ gewenst. ,,Heerlijk, dat op tijd je bed uit komen”, zegt de Rotterdammer, terwijl hij voor zijn huisje van zijn Senseo-koffie nipt. ,,Dan duurt de dag tenminste lekker lang.”