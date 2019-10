Al 300 kilometer file door boerenprotest, politie stopt vijftien boeren op weg naar het Binnenhof

Massa’s boeren stappen vandaag opnieuw op de trekker om te protesteren uit onvrede over stikstofmaatregelen. Mede door de protesterende boeren stond er vanochtend al ruim 300 kilometer file. Vooral op de A1, A2, A6 en A28 is het druk. Daar rijden veel trekkers die onderweg zijn naar Bilthoven om actie te voeren bij het RIVM. De boeren gaan later op de dag ook in Den Haag nog demonstreren. Het leger staat paraat.

De politie heeft op de Utrechtsebaan in Den Haag vijftien boeren staande gehouden die naar het Binnenhof wilden om te protesteren. Ze mogen daar echter niet komen. ,,We zijn met de boeren in gesprek. We hebben aangegeven dat ze naar een andere plek kunnen”, aldus de politie.Twee weken geleden leidden de protesten van de boeren in Den Haag tot een recordfile van ruim 1000 kilometer.

De eerste vrachtwagens van Defensie staan in Den Haag klaar om eventueel tractoren met demonstrerende boeren tegen te kunnen houden. Zo staan er bij het ministerie van Financiën, dat tussen het Malieveld en het Binnenhof ligt, een paar dwars op de weg. De gemeente meldde dinsdag dat er nooit demonstraties op het Binnenhof zijn toegestaan. Ook is het drukbezochte centrum niet toegankelijk voor grote voertuigen omdat dat gevaarlijk kan zijn voor winkelend publiek. Om die reden zijn enkele straten richting het centrum afgesloten

De verwachting is dat de wegen rond Utrecht vanochtend lang vaststaan door tractoren die richting Bilthoven rijden, waar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gevestigd. In de middag rijden demonstranten alsnog naar Den Haag, zo meldt organisator Farmers Defence Force.

Belangenbehartiger LTO Noord riep op tot een boerenprotest en eist een opschorting van de beleidsregels rond stikstof.

Mijden



Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de snelwegen rond Utrecht zoveel mogelijk te mijden in verband met het boerenprotest. Weggebruikers krijgen ook het advies goed voorbereid op weg te gaan en de verkeersinformatie vooraf te checken. ,,Vanuit veiligheidsoogpunt vraagt Rijkswaterstaat weggebruikers alert te zijn op het grote snelheidsverschil tussen de verschillende voertuigen en de rijstijl daarop aan te passen."



Op 1 oktober stonden er zo'n 20.000 boeren in Den Haag te demonstreren. Wordt dat aantal nu weer gehaald? Veehouder Willeam Schoonhoven uit Beemte-Broekland denkt, ondanks dat de boerenprotesten deze week kort op elkaar volgen, van wel. ,,Er komen alleen maar meer mensen op af deze keer.”

Dikke chaos

Ook boer Janniek Sturris uit Laren vertrekt met een flinke groep. Er gaan zo'n tweehonderd trekkers. ,,Het worden er veel meer dan de vorige keer. Toen reden we ‘maar’ met dertig trekkers omdat velen de politie vreesden. Onze WhatsAppgroep zit nu in principe helemaal vol. Dat het weer een dikke chaos wordt, staat vast. Dat filerecord van vorige keer gaat eraan!’’



De groep van Sturris vertrekt ‘s ochtends om half zes. Hij hoopt dat incidenten zoals in Groningen afgelopen maandag niet aan de orde zijn. ,,We laten ons van onze beste kant zien. Voor ons moet het woensdag gewoon een gezellige dag worden. Dat gedoe in Groningen, waar ze een deur eruit reden, dat willen wij absoluut niet. Geen gedoe met de politie deze keer.’’

Boeren uit Friesland en Terschelling gingen gisteravond al op pad, om vandaag op tijd in Den Haag te zijn. Volgens minister Ferd Grapperhaus zijn de autoriteiten goed voorbereid op de nieuwe protestactie. ,,Er is heel goed gecoördineerd overleg met de lokale driehoek in Den Haag en op andere plaatsen in het land. Men is goed voorbereid.”

Geen gedonder

Er geldt voor de demonstrerende boeren een verbod om naar het Binnenhof te komen. Dat liet Grapperhaus gisteren weten. Hij zegt ook dat ‘alle goede en noodzakelijke maatregelen worden genomen’ om het boerenprotest niet uit de hand te laten lopen. Defensie helpt de gemeente Den Haag met het afzetten van de wegen.