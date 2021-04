Al 15 Nederlanders op ‘vaccin-trip’ naar Servië

Servië zit met een overschot aan vaccins, zo berichtte deze site al, en vaccineert daarom nu ook buitenlanders. Normaal verzorgt de kleine reisorganisatie Party in Belgrade uit Eindhoven reizen voor groepen die zich willen onderdompelen in het fameuze nachtleven van de Servische hoofdstad, maar die zaken liggen momenteel stil. Nu helpt het bedrijfje van IT-er Thomas Zaatman (34) Nederlanders die naar Servië willen voor een vaccin bij het regelen van appartementen of hotels, veilig transport, de tests voor de terugreis naar Nederland en het invullen van benodigde Servische formulieren.

,,Het begon bij toeval, een maand geleden, toen een stel dat via ons een appartement huurde vroeg of we een Servisch mobiel nummer voor ze hadden. Dat is nodig voor de registratie van een vaccinatieaanvraag.” Al snel daarna kreeg hij zo’n vijftien aanvragen voor hulp, allemaal van 60-plussers. ,,Ik vermoed uit het netwerk van dat eerste stel. Die willen een prik halen in Belgrado, omdat ze vinden dat het vaccineren in Nederland te traag gaat.”

Zaatman heeft enkelen van hen gevraagd of ze hun besluit om de prikken in Servië te halen willen toelichten aan deze site, maar geen van hen is daartoe bereid. ,,Ze willen onder de radar blijven.”

Niet-essentiële reizen

Wellicht spelen ethische overwegingen daarbij een rol. De Nederlandse overheid raadt niet-essentiële reizen naar het buitenland immers nog steeds ernstig af. Dat is ook de reden dat Zaatman de vaccinatiereizen niet actief aanbiedt of promoot. ,,De Nederlandse besmettingscijfers zijn ook nog eens hoog. Duitsland vraagt bijvoorbeeld nu ook een negatieve test voor mensen die vanuit ons land binnenkomen. We bieden hulp op aanvraag, maar gaan geen van A tot Z verzorgde pakketten met vlucht en al en PCR-test in Nederland aanbieden”, verduidelijkt Zaatman.

Hij zegt er niet veel aan over te houden. ,,Als het straks weer kan, willen we gewoon weer mooie reizen voor groepen aanbieden. Daar doen we het voor. Tot die tijd helpen we mensen als ze erom vragen en als we dat kunnen, op basis van onze contacten en ervaringen.”

