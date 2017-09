Al 1,5 miljoen euro gedoneerd voor hulp na orkanen

Veel regen verwacht: Woudagemaal preventief onder stoom

11:09 Wetterskip Fryslân zet vandaag preventief het historische Woudagemaal in Lemmer in werking. Dit vanwege de vele regen van de afgelopen dagen in Friesland en de verwachte neerslaghoeveelheden komende week, zo meldt het waterschap op zijn website.