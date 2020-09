Akwasi reageert op ophef: ‘Kan me de tweets niet herinneren’

De Amsterdams-Ghanese rapper Akwasi Owusu Ansah (32) laat voor het eerst zelf van zich horen nadat hij gisteren een stortvloed aan negatieve reacties over zich heen kreeg vanwege oude Twitter-berichten van zijn account. Daarin werd gerept over het vermoorden van Zwarte Piet. Gisteren ontkende de rapper nog verantwoordelijk te zijn voor de tweets, vandaag geeft hij toe dat de tweets wel degelijk door hem zijn geplaatst. Hij zegt het zich niet meer te kunnen herinneren.

Gisteren zei een woordvoerder van Akwasi nog dat hij niet verantwoordelijk was voor deze tweets. Volgens haar worden er opnieuw onwaarheden over de rapper verkondigd. ,,We vinden het jammer dat de media wederom leugens verspreiden”, klonk het geïrriteerd.

Vandaag bekent de rapper dat de tweets wel degelijk door hem zijn geplaatst, maar dat hij het plaatsen ervan niet meer kan herinneren. ,,Ik neem afstand van de tweets die zijn opgedoken. Ik herken mezelf niet in wat ik toen zag. Ik kan me de tweets niet eens herinneren. Herinnert u zich kleine teksten van meer dan twintig jaar oud? Ik ook niet.”

‘Zwarte Piet neerknallen’

In de berichten, die in 2011 en 2012 zijn geplaatst op het Twitteraccount van Akwasi, wordt melding gemaakt van het vermoorden van Zwarte Piet. ‘Gaat er iemand nou nog een zwarte piet knallen, of moet ik het doen?’, klinkt het geïrriteerd. Een jaar later verschijnen er berichten met dezelfde strekking: ‘Zwarte Piet moet dood man. Serieus’ en ‘Wat lok ik uit als ik een Zwarte Piet vermoord?’

Saillant detail is dat de tweets gisteren direct na de ontstane ophef offline zijn gehaald. Of Akwasi dat zelf heeft gedaan, is niet duidelijk.

Speech op Dam

Akwasi kwam afgelopen juni onder vuur kwam te liggen nadat hij in een toespraak dreigde een Zwarte Piet in het gezicht te schoppen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt momenteel nog of de uitspraken van Akwasi op de Dam strafbaar zijn. De omstreden speech kwam de rapper op bedreigingen en aangiftes te staan. Critici vonden zijn uitspraken oproepen tot geweld. Zelf zag Akwasi zijn uitlatingen als beeldspraak.