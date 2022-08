Ajax-speler Dusan Tadic door overvallers opgewacht bij zijn woning

Ajax-aanvaller Dusan Tadic (33) is in de nacht van 27 op 28 juli vlak bij zijn huis opgewacht door twee overvallers. De voetballer verzette zich, maar raakte niet gewond. Dat meldt Het Parool .

Het incident gebeurde op 28 juli, even na middernacht, in de Van Eeghenstraat in Amsterdam-Zuid, vlak bij het huis van de aanvoerder van Ajax. Daar werd Tadic opgewacht, waarna de voetballer direct probeerde te vluchten toen hij in de gaten had dat het niet in de haak was. Een achtervolging en worsteling volgden, waarna Tadic uiteindelijk wist te ontkomen.

De overvallers gingen er zonder buit vandoor. Waar zij het precies op gemunt hadden, is nog onduidelijk. Omdat het incident vlak bij het huis van Tadic gebeurde, sluit de politie niet uit dat de overvallers van plan waren de woning van de voetballer binnen te gaan. Er is een uitgebreid onderzoek gestart. De politie laat aan Het Parool weten dat er nog niemand is aangehouden.

Een paar dagen na het incident speelde Tadic, die aangifte deed, de hele wedstrijd met Ajax tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. In dat duel droeg de voetballer enkele pleisters op zijn hand. Na het verwijderen van die pleisters waren enkele kleine wondjes op zijn vingers te zijn.

Volledig scherm Dusan Tadic, hier mét pleisters te zien. © Pim Ras Fotografie

Niet de eerste keer

Tadic, Siem de Jong en Steven Bergwijn waren in 2018 al doelwit van een Rolexbende. De leden van de bende waren uit op horloges. In 2020 eiste justitie zes jaar cel tegen een 18-jarige man en celstraffen tot zeven jaar tegen de andere drie verdachten. In 2021 werden de vrouw en kinderen van PSV-spits Eran Zahavi vastgebonden tijdens een gewelddadige overval in hun woning in Buitenveldert. Ondanks grootschalig onderzoek is daarvoor nog niemand opgepakt.