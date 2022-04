Ajacied Labyad wordt niet vervolgd voor mishandeling van aannemer

Een conflict over een betaling van een klus aan de woning van Labyad in Blaricum zou medio 2020 volledig zijn geëscaleerd op de oprit van de Ajacied. Labyad vond dat de klus niet naar behoren was uitgevoerd en weigerde te betalen. Het ging om een bedrag van 18.000 euro.

Labyad deed ook aangifte

Labyad is door de recherche gehoord als verdachte in het onderzoek, maar deed zelf ook aangifte tegen de aannemer: wegens huisvredebreuk en bedreiging.

Het Openbaar Ministerie heeft nu besloten in beide zaken niet tot vervolging over te gaan. Er is in beide zaken te weinig bewijs. Er zijn camerabeelden waarop wat duw en trekwerk is te zien tussen de aannemer en een groep mensen, onder wie Labyad. Maar die zijn volgens het OM te onduidelijk.