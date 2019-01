AIVD: Chinese geheime dienst hackt gevoelige info in Nederland

De Chinese geheime dienst is betrokken bij het hacken van overheidsinstanties en bedrijven in Nederland. APT10, een hackersgroep gelinkt aan het Chinese ministerie voor Staatsveiligheid, wordt verantwoordelijk gehouden voor vele hackpogingen in een aantal westerse landen, waaronder Nederland. Dit meldt RTL Nieuws.

De AIVD noemt het waarschijnlijk dat China achter de hacks zit, laat de inlichtingendienst weten aan RTL Nieuws. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk sloegen vorig jaar al groot alarm over de cyberspionage van China. In Nederland zouden de Chinezen niet alleen toeslaan bij bedrijven, maar ook overheidsinstanties zijn het slachtoffer. Het gaat om organisaties in verschillende sectoren zoals IT-dienstverleners, ruimtevaart en luchtvaart.

Intellectueel eigendom

Cybersecuritybedrijf Fox-IT laat weten dat er in Nederland zeker slachtoffers zijn van hackersgroep APT10. Volgens het bedrijf zijn de Chinezen uit op patenten en intellectueel eigendom. Technologie en informatie waarmee ze een economische voorsprong kunnen krijgen in de toekomst. De Chinezen gaan vaak te werk zoals alle andere professionele overheidshackers, zegt Frank Groenewegen van Fox-IT tegen RTL Nieuws. ,,Ze zetten in wat nodig is om toegang te krijgen tot het netwerk van een target. Wat ze wel specifiek anders doen, is dat ze zich specifiek richten op grote IT-dienstverleners. En eigenlijk via de netwerken van de IT-dienstverleners bij de echte targets terecht kunnen komen. Want via een IT-dienstverlener kun je bij alle bestanden en gegevens van hun klanten waar ze beheerwerkzaamheden voor doen.”