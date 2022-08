Agractie roept op tot nieuwe boerenblokkades, ‘standstills’ op drukke plekken

Glas valt uit reuzenrad in Zandvoort: arresta­ties en gewonden

Twee vrouwen zijn gisteravond in Zandvoort gewond geraakt door glas dat uit een reuzenrad viel. Beiden liepen letsel op aan de armen en moesten naar het ziekenhuis. Later zijn vier jonge mannen opgepakt. Het is nog niet duidelijk of het een ongelukje was of dat het glas opzettelijk vanuit een van de gondels is gegooid.

13 augustus