Agnes zet met hologram de doden in levenden lijve naast hun kist: ‘Ik kreeg kippenvel’

Elvis Presley keerde er ooit mee terug op aarde. De overleden André Hazes senior zong er opeens weer zijn levensliederen mee. En nu kan van iedereen een hologram worden gemaakt. Een bewegend 3D-beeld, voor na zijn of haar dood. Een hologram is een driedimensionale video van een object of mens. Die wordt ook driedimensionaal afgespeeld, waardoor bij het afspelen een levend mens in de ruimte lijkt te verschijnen.