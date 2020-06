Agenten uitgescholden na ongeluk met paardentrailer op A28: ‘Kutwijf, kutpipo, mongool’

In een relaas op Facebook gaat een uitgescholden agente verder in op het voorval. De agenten kwamen ter plaatse na een melding van een ongeluk op de A28 bij Strand Horst. Een paardentrailer was geschaard. Een van de twee paarden raakte zwaargewond bij de crash. De politie besloot de weg af te zetten voor hulpverlening en bergingswerkzaamheden. Een dierenarts moest ook ter plaatse komen.



Niet veel later werd de agente tot twee keer toe bijna aangereden door iemand die toch langs de ongevalslocatie wilde rijden. ‘Mensen hebben blijkbaar allerlei redenen om langs de afzetting te willen,’ schrijft de agente. Een bestuurder die toch wilde passeren, werd aangesproken en medegedeeld dat het echt niet mogelijk was om te passeren. Daarna volgde een tirade van de bestuurder. ‘Kutwijf, kutpipo, mongool: een kleine greep van de woorden die we naar ons hoofd geslingerd kregen,’ vervolgt de agent.