Agenten logen over gewelddadige aanhouding van Atik: ‘Wat als ik die beelden niet had gehad?’

Aantal mensen dat wil verhuizen vorig jaar ruim verdubbeld

Het aantal mensen dat wil verhuizen maar geen woning kan vinden is de afgelopen jaren ruim verdubbeld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar gaven bijna 900.000 mensen hun wens om te verhuizen aan, ruim twee keer zoveel als in 2015. Met name jongeren en alleenstaanden onder de 40 willen verhuizen.

