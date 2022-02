Agenten leggen opnieuw werk neer tijdens demonstratie Rotterdam

Vandaag hadden de voorzitters van de vier politiebonden, een delegatie van het kabinet en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz een eerste gesprek over een nieuwe politie-cao. Dat leidde niet tot concrete toezeggingen op de belangrijkste cao-thema’s over inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen.

De vakbonden roepen nu zondag hun collega’s bij elkaar voor een werkonderbreking en vakbondsbijeenkomst tijdens de Mars van de menselijke verbinding. Voor de begeleiding van deze mars zijn politiemensen uit het hele land ingezet om bijstand te verlenen aan Rotterdam. De actievoerende politiemedewerkers worden geïnformeerd over de werkdruk bij de politie, hun rechten bij overbelasting en uitputting en de gevolgen van extreem geweld tegen politiemensen, met name tijdens demonstraties.

Vervolgens zullen de vakbondsvoorzitters met leden van de Mobiele Eenheid een eigen mars lopen, vanaf de noordkant van de Willemsbrug, over het Noordereiland, Kop van Zuid en dan via de Erasmusbrug terug naar de noordkant.

Het is niet de eerste keer dat de agenten de straat op gaan uit onvrede over hun werkomstandigheden. De eerste keer was op 28 december in Ter Apel bij de Vreemdelingenpolitie. Daarna legden agenten het werk tijdens een aangekondigde demonstratie op het Museumplein in Amsterdam op 2 januari. De die demonstratie werd daardoor afgelast. Ook tijdens Ajax-PSV op 23 januari werd er gestaakt.