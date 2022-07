Agenten blij met taser als wapen, helpt met daadkrachtiger optreden

Vader en dochter (9) dreigen te verdrinken: omstanders redden tweetal uit water

Omstanders hebben door snel ingrijpen woensdagmiddag de verdrinkingsdood van een vader en zijn dochter in zwemplas De Breuly in Zevenaar voorkomen. Zij doken het water in toen ze zagen dat de vader die zijn 9-jarige dochter wilde redden, ook in de problemen kwam.

20 juli