Agent valt in ‘boobytrap bedoeld voor ex-man’, maar blijft ongedeerd

Agenten kwamen ter plaatse na een melding van mogelijk huiselijk geweld. Een van hen stapte de woning binnen en viel met deurmat en al het gat in. ,,Wonder boven wonder is hij niet gewond geraakt en kwam hij met zijn voet tussen de glasscherven terecht”, schrijft de politie Zaanstreek in een post op Facebook waarbij ook een foto van de boobytrap is te zien.