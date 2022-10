Agent stond doodsangsten uit bij wildwest-overval: ‘Gevoel dat hij elk moment kogel door m’n hoofd zou jagen’

Een van de agenten was met twee studenten toevallig in de buurt toen hij een vrouwelijke collega in paniek op de portofoon melding hoorde maken van de overval bij de Amsterdamse Meeuwenlaan. Een aantal gewapende mannen in donkere kleding had met een Porsche Cayenne net de poort van edelmetaalbedrijf Schöne geramd en waren bezig met het leegroven van het waardetransport.

De agent trok met zijn pupillen kogelwerende vesten aan en reed op aangeven van omstanders de straat van de overval in. Daar zag hij een man volledig in het donker gekleed zijn kant uit kijken met een kalasjnikov in zijn hand. ,,Toen hij ons zag, richtte hij zijn wapen op ons, tilde het iets omhoog en schoot over onze bus heen. Ik zag een rookpluim uit de loop van het wapen komen”, vertelde hij later aan zijn collega’s.

De agent sprong razendsnel uit de auto en zocht elders dekking. Niet eerder in de veertien jaar dat hij voor de politie werkte, was hij zo bang. ,,Ik heb gevreesd voor mijn leven. Was helemaal gesloopt en heb drie nachten heel slecht geslapen. Ik heb duizenden aanhoudingen verricht, maar de angst die dit naar boven haalde, heb ik nooit eerder meegemaakt. ”

Volledig scherm Een van de overvallers schoot met een automatisch wapen in de lucht terwijl anderen het waardetransport leegroofden. © Privébeeld

Lees door onder de foto

Ook een andere agent stond doodsangsten uit toen hij recht in de loop van het wapen keek. ,,Ik dacht echt: dit kon weleens mijn laatste dienst zijn. Elk moment had ik het gevoel dat hij de trekker kon overhalen en een kogel door mijn hoofd zou jagen.”

Een van de mannen die tijdens de overval buiten de wacht hield en in de richting van de agenten schoot, is de 44-jarige Karim el G. Tijdens de zitting vertelde hij dat het nooit zijn bedoeling was om op mensen te schieten en dat hij dat ook niet heeft gedaan. ,,Ik heb altijd in de lucht gericht om mensen af te schrikken. De afspraak was om niemand te verwonden.”

El G. had vorig jaar financiële problemen had en daarom een Afrikaanse kennis in België benaderd of hij kon helpen dat op te lossen. Niet veel later besloot hij deel te nemen aan de gewapende overval. Zijn beloning stond naar eigen zeggen op voorhand niet vast. De buit zou worden verdeeld.

Vastgebonden

De overvallers hadden enkele medewerkers van het bedrijf vastgebonden en roofden bijna 14,5 miljoen euro uit het waardetransport. Na een wildwest-achtervolging met snelle auto’s, waarbij er door agenten en overvallers werd geschoten, reden de mannen zichzelf vast In Broek in Waterland. Een 46-jarige overvaller werd daar doodgeschoten door de politie. Een groot deel van de buit is teruggevonden, maar ongeveer vier miljoen euro nog niet. Ook zijn twee verdachten nog altijd op de vlucht.

Acht verdachten staan vanaf vandaag terecht in de Amsterdamse rechtbank. Verspreid over een periode van vier weken trekt de rechtbank minimaal elf zittingsdagen uit voor het proces. Er staan in deze strafzaak acht verdachten terecht. Zij horen op woensdag 9 november de strafeisen. Het Openbaar Minister legt de verdachten gekwalificeerde poging doodslag ten laste. Op 3 april 2023 het vonnis.