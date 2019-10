Agent slikt jaren na ongeluk nog elke dag medicijnen: ‘Ik werd in één klap 20 jaar ouder’

Orkaan Lorenzo trekt vrijdag over Nederland maar écht last gaan we er niet van hebben

11:02 De tropische storm Lorenzo is flink afgezwakt en komt vrijdag aan in Nederland. Zorgen hoeven we ons niet te maken: bij ons gaat Lorenzo vooral voor veel regen zorgen. Gisteren trok de storm over de Portugese eilandengroep Azoren in de Atlantische Oceaan, waar hij voor metershoge golven zorgde. De schade bleef gelukkig beperkt.