Agent na geweld steeds vaker in de kou

Afspraken moet je nakomen, vindt ook politiesocioloog Jaap Timmer, die al jaren geweldszaken tegen de politie bestudeert. ,,Als je besluit om alle incidenten tegen politiemensen op te pakken, dan moet je die belofte nakomen aan je personeel. Als er sprake is van een onderbezetting, moet je of het aantal casemanagers uitbreiden, of niet meer elk geval in behandeling nemen. Je zou dan kunnen afspreken om verbaal geweld minder prioriteit te geven.”



Peije de Meij, portefeuillehouder GTPA van de politie, erkent de problematiek en zegt eraan te werken. ,,GTPA is een belangrijk onderwerp waar wij veel aandacht voor hebben. Bij de vorming van één landelijk politiekorps is voor een andere werkwijze gekozen, namelijk één casemanager per eenheid. Wij onderkennen dat dit te krap was en daarom is er meer capaciteit voor vrijgemaakt. In eerste instantie is deze extra capaciteit tijdelijk vrijgemaakt, maar er wordt momenteel gekeken hoe hier structureel invulling aan wordt gegeven.”