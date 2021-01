Agent in wurggreep genomen bij controle op mondkapjes: ‘Grens is overschreden’

coronavirus LIVE | Ook schoolper­so­neel wil snel inenting, politie maakt einde aan coke- en drankfeest

12:39 Onderwijsinstellingen en vakbonden willen antwoord van het kabinet op de vraag wanneer schoolpersoneel ingeënt wordt. Ook zij willen snel gevaccineerd worden tegen het coronavirus. De bereidheid tot inenten onder Nederlanders neemt toe. Was het percentage een maand geleden nog 67 procent, nu zou 76 procent zich laten vaccineren. Sommigen van hen liefst zo snel mogelijk. Veel twijfelaars zouden over de streep getrokken worden als ze meer informatie kregen, klinkt het. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.