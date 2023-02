Agent dwingt in zijn vrije tijd meisje op knieën met bijl

met video Noorder­licht goed zichtbaar boven Zeeland: ‘Zo fel heb ik het nog niet eerder gezien in Nederland’

Boven grote delen van het land was zondagavond een bijzonder natuurverschijnsel te zien: het noorderlicht. Met het blote oog is het niet vaak te zien, zeker niet in Zeeland. Het lukte Jesse Meliefste het bijzondere verschijnsel vast te leggen. De laatste keer was in 2015.