Afval opruimen is verslavend: ‘Als je eenmaal begint, zie je steeds meer liggen’

Hoe groot is het probleem van zwerfafval?

,,Geschat wordt dat in Nederland per jaar tussen de 35 en 140 miljoen kilo zwerfafval op straat of in het groen belandt. Zoals snoepwikkels, blikjes, flesjes, kranten en ander papier, sigarettenpeuken en kauwgomresten. Het is slecht voor de natuur en het milieu, want het duurt lang voordat het is afgebroken. Sigarettenpeuken zijn pas na minimaal twee tot twaalf jaar afgebroken, kauwgom na minimaal twintig jaar, blikjes na minimaal vijftig jaar en plastic blijft oneindig in kleine stukjes in de natuur aanwezig.