Afschuw bij politie over agente die bijna is gewurgd onder ogen collega’s

Volgens woordvoerder Hogeveen was de situatie zó ernstig dat de agenten hun pistool hadden getrokken, als er geen stroomstootwapen voorhanden was geweest. Amersfoort is pilot-gemeente voor de inzet van de zogeheten taser. In 2017, tijdens het eerste testjaar is het wapen 43 keer ingezet. In de meeste gevallen was dreigen voldoende. Twee keer is het gebruikt om direct een stroomstoot op het lichaam te geven. Zes keer is geschoten met de darts, pijltjes met draadjes eraan, waardoor de verdachte vervolgens een stroomstoot krijgt.



Ook al bleef het deze keer bij dreigen met het wapen, de impact van het voorval is enorm, vertelt Hogeveen. ,,De directe collega’s zijn echt bang geweest iemand te verliezen. Ook op het bureau is iedereen geschrokken en heel betrokken.’’