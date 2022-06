Afpersingszaak De Groot bereikt kookpunt: 'Ben een crimineel, maar heb hier niets mee te maken’

Boa’s krijgen wapenstok en sommigen ook handboeien

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) kunnen vanaf nu worden uitgerust met een korte wapenstok. Boa’s die, als de situatie daarom vraagt, geweld mogen gebruiken, krijgen op termijn ook handboeien in hun standaarduitrusting. Dat schrijft minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer.

23 juni