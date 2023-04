Afgrijzen bij Ruud en Corry: schoonzoon die hun dochter en kleindochters doodde mag op onbegeleid verlof

Het ‘familiedrama van Zoetermeer’ geldt als één van de luguberste van deze eeuw. Richard H. uit Zoetermeer vermoordde zijn eigen vrouw en zijn eigen kleine dochtertje, omdat zijn Poolse minnares - die zelf overigens van niets wist - zou langskomen. Zijn gezin zat ‘in de weg’, zeg maar. Richard H. (inmiddels begin vijftig) sloeg in april 2005 zijn vrouw Claudia dood in bed en wurgde daarna zijn dochtertjes Marieke en Charlotte, van 5 en 3 jaar oud.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na vijf dagen gaf hij ze op als vermist en probeerde hij zijn schoonfamilie en de politie wekenlang te misleiden. Hij zocht mee, hing tekeningen van zijn kinderen over de bloedspetters op de muur en vertelde rechercheurs dat ze moesten letten op de knuffels van de meisjes. Maar uiteindelijk begon zijn verhaal te rammelen en viel hij door de mand. De kinderen werden gevonden in de bossen bij Chaam. Begraven, in hun nachtjaponnetjes en met de knuffels in hun handjes.

De vraag hoe dit kon gebeuren is nooit echt beantwoord. Een lange rij deskundigen hield het op een persoonlijkheidsstoornis, wat bij H. betekent dat hij frustraties opkropte, conflictvermijdend was, niet assertief was en niet voor zichzelf opkwam... totdat hij compleet explodeerde.

‘Hij zou genezen zijn’

Na hoger beroep kreeg H. uiteindelijk 20 jaar en tbs, wat in het oude gevangenisregime betekent dat hij na 13 jaar aan tbs mocht beginnen. Vorig jaar augustus dacht H. al een goede kans te maken om het via de rechter gedaan te krijgen zijn tbs-behandeling te laten aflopen. Hij zou genezen zijn. Toch werd zijn tbs-behandeling met twee jaar verlengd, zoals zijn advocaat al had verwacht. ,,Alleen al vanwege de maatschappelijke onrust.”

Ruud en Corry, de (groot)ouders van Claudia, Marieke en Charlotte, houden tot op de dag van vandaag met argusogen de bewegingen van Richard H. in de gaten. Die geniet ondertussen steeds meer vrijheden. Eerder dit jaar kregen Ruud en Corry een brief waarin staat dat hij voortaan op onbegeleid verlof mag: ‘De voorwaarden zijn gewijzigd, de tbs-gestelde mag op bezoek bij zijn vader en mag daar overnachten. Dit mag voortaan onbegeleid.’

Quote Richard H. als ideale patiënt is te mooi om waar te zijn, en dat is het natuurlijk ook Ruud van Veen

Ruim twee weken geleden - 6 april, exact achttien jaar na de gruwelijke gezinsmoord - waarschuwde Ruud per brief de behandelaars: ‘Hoe kan het toch dat deze moordenaar aan alle kanten wordt gefaciliteerd om zijn doel, de vrijheid, te bereiken?’ Zij wezen op de opmerking van de rechter vorig jaar, dat H. erg zijn best doet de perfecte patiënt te lijken. ‘Te mooi om waar te zijn, en dat is het dus ook. Denk goed na voor u onomkeerbare besluiten neemt’, schreef hij verder nog. Een reactie kwam er niet.

De advocaat van Richard wil niet ingaan op de verlofregelingen, maar zegt dat zijn cliënt feitelijk is genezen, en dus ongevaarlijk, al snapt hij dat de maatschappij ‘walgt van zijn cliënt’. De kans dat Richard volgend jaar via de rechter (die om de twee jaar bekijkt of de tbs moet worden voortgezet) wél zijn vrijheid volledig terugkrijgt, is groot.

Toch hebben Ruud en Corry (inmiddels 75 en 73 jaar) nog één hoop: ,,Sinds kort mag je ook een slachtofferverklaring afleggen bij zo'n zitting over verlenging van tbs”, zegt Ruud. ,,Als onze gezondheid het toelaat gaan we daar volgend jaar gebruik van maken. Wellicht dat dát dan nog het verschil kan maken.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: