Afghaan uit Kerkrade verdacht van martelingen in beruchte gevangenis Kaboel

Meerdere oud-politiek gevangenen hebben beschuldigingen geuit aan het adres van gevangeniscommandant en hoofd politieke zaken Abdul Razaq A., die eerder hoofd van de beruchte inlichtingendienst Khad in dezelfde gevangenis in hoofstad Kaboel was. In Pul-e-Charkhi werden onder het communistisch bewind op grote schaal oorlogsmisdaden gepleegd. Vele duizenden politieke gevangenen zijn er gemarteld, verdwenen en vermoord. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat de man functies bij de Khad bekleedde, maar wil de verdenking van oorlogsmisdaden vooruitlopend op de eerste rechtszitting over anderhalve week niet nader toelichten. Een aantal vermeende slachtoffers van A. zeggen hem te herkennen op een recente foto, schrijft de krant.

Teruggetrokken bestaan

A., die vermoedelijk onder valse naam naar ons land kwam, verkreeg uiteindelijk de Nederlandse nationaliteit. Hij woont al zeker 14 jaar in het Limburgse Kerkrade, waar hij ingeschreven staat als R. en een redelijk teruggetrokken bestaan leidt. In zijn omgeving is weinig over hem bekend en diens familie en advocaat willen niet reageren op de aantijgingen.



De man werd, na zeven jaar onderzoek, in november aangehouden in zijn woning aldaar. Tientallen getuigen van over de gehele wereld hebben tegen het Team Internationale Misdrijven, dat misdaden door en tegen personen met de Nederlandse nationaliteit of in ons land verblijvende personen onderzoekt, verklaard over de rol van A. bij de folteringen in de gevangenis.