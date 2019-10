Afgelegen boerderij waar gezin schuilde staat op naam van vrouw VVD-voorzitter

De afgelegen boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold waar een gezin is aangetroffen dat jarenlang in volledige afzondering leefde, staat op naam van de echtgenote van een prominent inwoner van Ruinerwold, Klaas Rooze. Hij is onder meer voorzitter van de VVD in de gemeente De Wolden en werd vorig jaar nog onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Deze familie weet echter van niets. Ze verhuurden het pand alleen maar. ,,We zijn er sprakeloos van dat zoiets in ons huis is gebeurd’’, zegt echtgenote Alida Rooze. ,,We wisten helemaal van niets. We hebben dit pand al een aantal jaren aan één persoon verhuurd, maar lezen nu in de media dat er blijkbaar nog een man met kinderen woonde. We hebben geen idee wie dit zijn.’’

Het gezin, een man en zes kinderen, zou hebben gewacht op het einde der tijden. Bij de woning is de 58-jarige huurder van het pand aangehouden. Hij weigerde mee te werken met de politie. Over de identiteit van de man kan de politie verder niks zeggen. Volgens een buurtbewoner is de opgepakte man niet de vader van het gezin. Die zou op bed liggen sinds hij een hersenbloeding kreeg.

Bouwval

Buurtbewoners melden dat er elke dag een man in een Volvo naar de boerderij kwam. ,,Hij heeft het helemaal opgeknapt”, zegt een van hen. ,,Het was een bouwval.” De boerderij was sinds enkele jaren omringd door hoge hekken. ,,Ik zag daar altijd maar één man”, zegt een ander. ,,Die was er elke dag. Maar van kinderen weet ik niets.”