Advocatenneef Taghi draait: geen onderzoek meer naar ‘lek’ Weski

Youssef T. (39) werd vorig jaar oktober opgepakt nadat hij maandenlang bezoeken had afgelegd aan Taghi, die in de EBI in voorarrest zit. Hij is de hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Het Openbaar Ministerie verdenkt T. ervan dat hij Taghi heeft geholpen bij het maken van plannen voor een gewelddadige uitbraak uit de EBI. Ook zou hij de boodschapper zijn geweest tussen Taghi en criminelen contacten in de buitenwereld.

Tijdens een zitting op 27 september refereerde André Seebregts, de advocaat van Youssef Taghi, aan het feit dat er in het dossier informatie zit die erop duidt dat Ridouan Taghi al met de buitenwereld kon communiceren vóórdat Youssef begon als diens advocaat mediazaken. Daarom deed Seebregts namens zijn cliënt het verzoek om nader onderzoek naar andere communicatielijnen van Ridouan Taghi te doen. Dat veroorzaakte veel commotie, omdat Seebregts refereerde aan het feit dat in het dossier de suggestie wordt gewekt dat Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, informatie via USB-sticks in en uit de EBI heeft gebracht.

Inez Weski heeft deze aantijging altijd met klem ontkend. Volgens haar was niet met haar besproken dat Seebregts de kwestie aanhangig zou maken.

Het verzoek tot nader onderzoek van Youssef Taghi en Seebregts werd op vrijdag ineens weer ingetrokken. ,,Cliënt wenst niet langer onderzoek om onderzoek te verrichten naar een parallelle communicatielijn. En ook geen onderzoek naar andere communicatielijnen voordat hij in beeld kwam,” aldus Seebregts.

Waarom Youssef Taghi binnen een maand van gedachten is veranderd, werd niet duidelijk. Hij was om ‘hem moverende redenen’ niet naar de Bunker in Osdorp gekomen, waar vrijdagmiddag zijn neef Ridouan Taghi gehoord zal worden als getuige. Daarnaast benadrukte zijn advocaat dat Youssef op de vorige zitting niets naar voren heeft doen brengen dat niet al in het dossier zat.

Het Openbaar Ministerie stelde in juli dat ‘geen actief nader onderzoek’ is gedaan naar de theorie dat Weski als doorgeefluik fungeerde. Op 27 september liet de officier van justitie weten dat de bevindingen over Weski zijn neergelegd bij de rechercheofficier van het Landelijk Parket. En daarmee hangt de ‘kwestie-Weski’ nog altijd boven de markt in de zaak.

Ridouan Taghi getuigt

Vrijdagmiddag getuigt Taghi in de zaak tegen zijn neef Youssef, op diens verzoek. In aanloop naar dat verhoor is een uitvoerige verklaring van Taghi op schrift gesteld, die de rechtbank met hem zal bespreken. In december wordt de zaak tegen Youssef T. drie dagen inhoudelijk behandeld. In Marengo is tegen Taghi eerder dit jaar een levenslange gevangenisstraf geëist.

