Advocaten Nabil B.: ‘Zorg dat wij niet vermoord worden omdat we ons werk doen’

Aantal gevallen van apenpokken neemt snel toe

De snelheid waarmee het apenpokkenvirus zich in Nederland verspreidt neemt toe. Het virus is tot nu toe bij 352 mensen vastgesteld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vergeleken met afgelopen donderdag zijn er 64 nieuwe gevallen aan het licht gekomen. Die toename is aanzienlijk groter dan de stijging in de afgelopen weken.

4 juli