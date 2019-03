Advocate 'Noffel' vangt bot: hof wijst verzoek tot horen getuigen af

Het hof stond wel de getuigenverhoren toe van Amstelvener Muhammed S. en de vijf mannen die in november 2015 in Diemen een moordaanslag op Peter ‘Pjotr’ R. hebben gepleegd. Het vijftal kreeg daarvoor afgelopen december in hoger beroep tot twintig jaar cel opgelegd. De naam van S. duikt op in steeds meer onderzoeken waaraan F. wordt gekoppeld, waaronder dat naar de moord op Vincent Jalink in Diemen in 2016. Naoufal F. zelf werd vorig jaar april door de rechtbank veroordeeld tot achttien jaar cel voor het aansturen van het moordcommando dat de mislukte aanslag op R. pleegde. De zaak tegen hem was de eerste waarin ontcijferde PGP-berichten (Pretty Good Privacy) uit de zogenoemde Ennetcom-data een rol speelden.

Gegevens betwist

Weski heeft altijd betoogd dat het gebruik van die gegevens in strijd was met bepalingen van de rechter in Canada. De daar opgestelde servers van Ennetcom werden in 2016 in samenwerking met de Canadese autoriteiten uit de lucht gehaald. Een kopie van de data werd onder strikte voorwaarden aan Nederland overhandigd.



De rechtbank in Amsterdam oordeelde in de zaak tegen F. dat het Openbaar Ministerie (OM) zich bij het gebruik van de Ennetcom-data aan de regels had gehouden. Daarmee was de weg voor justitie vrij ze breed in te zetten. Sindsdien duiken de Ennetcom-data op in steeds meer rechtszaken. Onlangs werd bekend dat miljoenen nieuwe berichten op de servers zijn ontsloten.



De beroepszaak van ‘Noffel’ gaat dit voorjaar verder.