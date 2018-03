Advocaat wraakt rechtbank in zaak Klaas Otto

LIVE TWITTERAdvocaat Louis de Leon, raadsman van Klaas Otto, heeft de rechtbank gewraakt. Aanleiding hiervoor is de beslissing van de rechter om het proces tegen Otto voort te zetten, ondanks het verzoek van De Leon de vervolging van Otto op te schorten. Volgens de advocaat is Otto geestelijk niet in staat terecht te staan.

De rechtbank deelt die visie niet, bleek vanochtend. De Leon vindt dat onbegrijpelijk. Hij trekt de onpartijdigheid van de rechtbank in twijfel. Drie andere rechters moeten zich over het wrakingsverzoek van De Leon buigen.

Volgens De Leon is Otto, oprichter van motorclub No Surrender, geestelijk niet in orde. Otto zelf verklaarde het zo: ,,Mijn hoofd zit vol.''



Maandenlang verblijf in een streng detentieregime zou zijn geestelijke vermogens hebben ondermijnd, waardoor hij zijn eigen proces niet kan begrijpen. Daarmee wordt het een oneerlijk proces, zo redeneerde de raadsman. De geestelijke achteruitgang is vastgesteld door een psychiater.

Afgeschilderd als moordenaar

De rechter probeerde verschillende malen meer uitleg van de verdachte te krijgen, maar Otto reageerde geëmotioneerd, dat zijn korte geheugen aangetast is. Hij zou stukken uit het dossier niet meer op kunnen nemen. ,,Ik word afgeschilderd als moordenaar. Dat ben ik en dat zal ik nooit worden. Ik ben daar constant mee bezig. Het is elke dag weer een strijd voor mij. Daarnaast is mijn vrouw ernstig ziek. Mijn hoofd zit vol. Ik heb constant hoofdpijn door het onrecht wat mij word aangedaan'', zei Otto.

Officier van justitie mr. Greetje Bos verwees naar eerdere rapporten over Otto en stelt zich op standpunt dat de verdachte in staat is om zijn rechtszaak goed te volgen. Zij eiste dat de rechtszaal doorgaat.

Te zwak

In tegenstelling tot vorige week vrijdag is Otto (50) vandaag wel in de extra-beveiligde rechtszaal in Rotterdam verschenen. Een andere psychiater heeft Otto zeer onlangs gesproken, op last van de rechtbank, om vast te stellen of Otto inderdaad geestelijk te zwak is om terecht te kunnen staan. Volgens deze psychiater is dat niet het geval.

Otto wordt onder meer verdacht van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting en witwassen. Vandaag zei hij dat hij een strijd aan het voeren is die hij niet kan winnen. ,,Ik ben er gewoon klaar mee.''