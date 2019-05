Advocaat wil vrijspraak voor ‘Noffel’ voor aansturen moord ‘Ali Motamed’

Bij gebrek aan bewijs werd Randall D. weer vrijgelaten, maar de bij hem in beslag genomen ‘PGP’-Blackberry werd gekraakt, waardoor de berichten over de liquidatie in Almere leesbaar werden. In februari 2016 werd D. weer gearresteerd voor betrokkenheid bij de voorbereidingen voor die liquidatie. Toen hij na drie dagen verhoor weer mocht gaan, had de recherche opnameapparatuur in zijn kleding verstopt. Zo werden tal van gesprekken opgenomen waarin Randall D. uitgebreid spreekt over de betrokkenheid van hemzelf en anderen bij de liquidatie in Almere. Hij wijst onbedoeld ook ‘Vieze’ (volgens justitie Naoufal F.) en ‘de Grote’ (Moreo M.) aan.



Op basis van informatie van de veiligheidsdiensten is de Nederlandse regering er van overtuigd dat sprake is van een staatsliquidatie in opdracht van Iran, waar het slachtoffer ter dood was veroordeeld voor de bomaanslag in 1981 in Teheran waarbij 73 hooggeplaatste politici omkwamen. Doordat de veiligheidsdiensten hun informatie niet willen overdragen aan het Openbaar Ministerie, speelt de vermoede rol van Iran nauwelijks een rol in de strafzaak tegen ‘Noffel’.



De uitspraak is 18 juli.