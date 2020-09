Advocaat wil onderzoek naar aanhouding hoofdrolspeler schaduw-affaire in Dubai

De rechtbank moet onderzoek doen naar de aanhouding van de Amsterdamse crimineel Khalid J. in Dubai eerder dit jaar. Dat heeft zijn advocaat Leon van Kleef woensdag gevraagd. Khalid J. is een van de hoofdrolspelers in de affaire rond het schaduwen van advocaten .

De 35-jarige Khalid J. werd in januari van dit jaar in Dubai aangehouden en overdragen aan Nederland. Hij staat terecht op verdenking van betrokkenheid bij een liquidatie in het Amsterdamse criminele milieu. Volgens zijn advocaat Leon van Kleef heeft het Openbaar Ministerie echter ten onrechte aan Dubai medegedeeld dat zijn cliënt zou behoren tot de organisatie van Ridouan Taghi.

De aanhouding van Khalid J. kwam enkele weken geleden in een ander daglicht te staan, nadat deze nieuwssite onthulde dat Van Kleef en zijn kantoorgenoot Meijering in juni 2019 zijn geschaduwd op een reis naar Dubai. Dat gebeurde nadat de politie een tip kreeg dat Meijering mogelijk een ontmoeting zou hebben met de toen nog voortvluchtige Taghi. Lokale rechercheurs in Dubai zagen echter geen ontmoeting met Taghi, maar observeerden de advocaten terwijl zij een gesprek hadden met hun cliënt Khalid J.

‘Ze hadden hem op elk moment kunnen aanhouden’

Van Kleef stelde woensdag in de beveiligde rechtbank op Schiphol zeker te weten dat de Nederlandse autoriteiten aan Dubai hebben laten weten dat Khalid J. hen mogelijk tot Taghi zou kunnen brengen. Dat zou dan ook de reden zijn dat J. pas is aangehouden nadat Taghi al was opgepakt en naar Nederland was overgebracht. ,,Ze hadden dat op elk moment kunnen doen. Hij woonde op zijn eigen naam in een woning die hij zelf had gehuurd. (...) Op elk moment had men hem kunnen arresteren.”

Volgens Van Kleef heeft het OM aan window dressing gedaan, omdat in het najaar van 2019 verschillende familieleden van J. zijn afgeluisterd door de politie. Dat gebeurde volgens het OM omdat op deze manier de mogelijke verblijfplaats van J. in beeld zou komen. maar dat is volgens Van Kleef dus onzin, omdat het al sinds de vastgelegde ontmoeting in Dubai duidelijk moet zijn geweest.

Onderzoek naar aanhouding

Uiteindelijk werd J. in januari aangehouden. ,,Op het moment dat wordt geplugd dat mijn cliënt lid is van een terroristische groepering die aanslagen en moorden pleegt onder dekking van de Iraanse geheime dienst. Dan kan dat tot gevolg hebben gehad: deze hete aardappel moet hier weg”, aldus Van Kleef, die verwees naar de banden die Taghi volgens de politie zou hebben met Iran.

Van Kleef wil dat de rechtbank onderzoek doet naar de beslissing om Meijering en hemzelf te laten volgen. ,,Welke belangen zijn er afgewogen? Is de veiligheid afgewogen? Wie waren er bij de voorbereiding betrokken? Die gang van zaken moet direct gevolgen hebben voor dit proces.” Ook advocaat Inez Weski deed woensdag soortgelijke verzoeken. In het Marengo-proces tegen de vermeende liquidatiebende van Taghi zijn ook zulke onderzoekswensen ingediend. De rechtbank heeft daar nog geen beslissingen over genomen.

In de Ochtendshow to go bespreekt AD-redacteur Koen Voskuil het schaduwen van advocaten door het OM.