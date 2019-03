Advocaat: Vervolg biologische vader Xaja vanwege doodsbedreiging

Reactie biologische vader

Kalk begon met door te stellen dat iedereen het recht heeft op het uitgangspunt dat hij onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. Dat geldt ook voor zijn cliënt Maick S. Hij vond de reactie van de biologische vader Wesley van Gerwen als nabestaande ongepast, die gisteren in zijn slachtofferverklaring zei dat voor hem Maick S. de dader is en dat hij wraak zal nemen en bereid is daarvoor te gaan zitten.