Advocaat van hoofdverdachte Sanil: ’Er werd duidelijk naar hem gespuugd’

Sascha (9) in de kou gezet door leerlingen­ver­voer dat opnieuw faalt: ‘Ze wil die bus niet in’

Kinderen staan opnieuw in de kou bij het leerlingenvervoer. Ouders in de gemeente Apeldoorn beklagen zich over chauffeurs die niet komen opdagen, veel te laat of te vroeg zijn of weigeren gordels vast te maken. De maat is vol, zeggen ze. ,,Mijn dochter wil die bus niet meer in, maar ze moet wel.”

17 oktober