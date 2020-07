Advocaat Thijs H.: ouders zijn volledig afgefakkeld

Wat zijn de coronare­gels vanaf vandaag? Wat mag wel en wat mag niet?

7:59 Nederland zet vandaag een aantal belangrijke stappen vooruit in de corona-aanpak. We gaan van de verplichte ‘intelligente lockdown’ naar de slogan ‘ruimte met regels’. Met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven volgens het kabinet nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Wat mag er vanaf vandaag weer wel, en wat nog niet?