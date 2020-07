Advocaat Thijs H.: leest het OM de stukken wel?

Dus kwamen de aanklagers gisteren met een forse strafeis van 24 jaar cel (plus tbs). Nabestaanden noemen dat ‘passend’, maar H.'s advocaten zien alleen tbs zonder gevangenisstraf als optie. En ze staan niet alleen: experts van het Pieter Baan Centrum (PBC) zitten op dezelfde lijn. De psychiaters menen dat H. ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’ was, totaal in de war, toen hij de moorden pleegde. Daarom kunnen de daden hem niet aangerekend worden, vinden deze deskundigen.

Advocaat Serge Weening noemt het ‘tamelijk bizar’ dat het OM in de medische historie van H. juist geen aanwijzingen voor een psychose ziet: ,,Die zijn er in overvloed. Heeft het OM alle stukken wel gelezen? Of herkent het OM schizofrenie niet?” De psychische klachten kennen een lange aanloop, leiden tot een heftige zelfmoordpoging in november 2018. Op diverse momenten ‘ver voor de delicten’ noteren therapeuten en behandelaars symptomen die duiden op een psychose. Weening citeert deze. Zo is H. ‘moeilijk invoelbaar’, heeft hij last van waanideeën over een vriend die hem wil vermoorden, ook glimlacht hij soms zonder reden. ,,Al heel vroeg is er een niet-pluisgevoel. Alle alarmbellen hadden moeten afgaan.” Maar in plaats de juiste diagnose en goede hulp krijgt H. het stempel ‘adhd’ en bijbehorende pillen die de gekte ‘aanjagen'. Daarom moet H. volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard worden, zou hij geen celstraf moeten krijgen, vindt Weening.